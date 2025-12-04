El festival de cine hecho con celulares más grande del mundo, celebró el éxito de la edición Bogotá Región, un proyecto que, en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá, impulsa el desarrollo económico local y fortalece la industria audiovisual.

La ceremonia de premiación, que finaliza la segunda etapa del proyecto, premió los cortometrajes con las puntuaciones más altas tras una exhaustiva curaduría realizada durante un Bootcamp. Los jóvenes talentos galardonados quedaron así: el Primer Lugar para «Un tiempo para voz», presentado por Gian Carlo; el Segundo Lugar para «La hoja que quiso pez», de María Fernanda Chambueta; y el Tercer Lugar para «Late el cambio», liderado por Lissa Fernanda Pita Malambo.

Este ambicioso programa inició con una fase de capacitación en la que se formaron 1.000 jóvenes en producción audiovisual con celular, generando 100 cortometrajes que narran historias de empresas locales en sectores estratégicos como turismo, cultura, gastronomía y agroindustria. Estos sectores, que aportan significativamente al valor agregado de Bogotá, se alinean con la dinámica de la economía creativa que hoy concentra más del 61 % de la actividad cultural del país.

Nota recomendada: Aprenda con Clase Mela lo que es crecer al fiado

El jurado encabezado por Dago García, Mauricio Navas y Andrés Valencia resaltó las obras que transformaron el cine hecho con celular en un motor de innovación y emprendimiento. Los finalistas pasan ahora a una fase de capacitación empresarial, con herramientas de mercadeo, finanzas y gestión, asegurando que los jóvenes creadores se conviertan en empresarios capaces de fortalecer la industria audiovisual.

Además, los 3 proyectos ganadores, serán beneficiados con un capital semilla, enfoque que responde a la necesidad de consolidar un sector que ya genera más de 235.000 empleos en Bogotá, con un crecimiento sostenido y una participación femenina del 40,4 %, cifras que reflejan tanto dinamismo económico como impacto social.