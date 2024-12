Sofía Vergara se mete en los Globo de Oro

La actriz y modelo colombiana, Sofia Vergara, fue nominada al Globo de Oro en la categoría a mejor actriz por su interpretación de Griselda, en la miniserie transmitida por la plataforma Netflix.

La Toty Vergara como comunmente se le conoce a la actriz, competirá en esta nominación con Jodie Foster (True Detective: Night Country), Kate Winslet (The Regime), Cristin Milioti (The Penguin), Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) y Cate Blanchett (Disclaimer).

El papel por el que Sofía participa por el premio es el de Griselda Blanco, una mujer colombiana dedicada al narcotráfico que fue temida por los grandes capos colombianos como Pablo Escobar, a quien incluso le enseñó cómo funciona este mercado ilegal.

Los ganadores del Globo de Oro se anunciarán el próximo 5 de enero durante la 72ª gala anual que se celebrará en Los Ángeles.