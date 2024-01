Sotomonte estrena sencillo titulado ‘Solo en mi ventana’

Sotomonte es una de las apuestas musicales colombianas a tener en cuenta este 2024 tras quedar entre los 10 finalistas de la segunda edición de ROMPE Colombia. Ahora, estrena nueva música este año con Solo en mi ventana.

El cantante colombiano ha pasado por varios países como México, España, Chile, Argentina y Panamá, entre otros. Su nueva canción fue compuesta y producida por el mismo Sotomonte, bajo la mezcla y masterización de Sergio David y Zar, ingenieros y productores radicados en Miami.

“’Solo en mi ventana’ llega en un momento en el que estaba muy unido a mis amigos, me empezaba a sentir cómodo con 20 años y una vida muy parecida a lo que me imaginaba en mi adolescencia, pero así mismo, con esa edad llegaron muchas preguntas sobre el amor que no solo me llegaba a mí sino a todo el crew. Con esa energía, y en ese contexto, sale este sencillo que recrea un poco ese sentimiento de felicidad absoluta y mucha incertidumbre”, asegura Sotomonte.

El video de este sencillo fue grabado en Cajamarca (Tolima), bajo la dirección de Ito, en compañía de Lea2k1 y el equipo de N35, y cuenta la historia de un hombre que vive en la década de los 50’s que se siente frustrado porque tiene miedo a enamorarse hasta que encuentra a la mujer que le cambia el rumbo de su vida.

La canción de Sotomonte hace parte de su primer EP titulado Nada Es Para Siempre, el cual será la continuación de la historia musical que este artista ha dado a conocer a lo largo de su carrera.

Le puede interesar: Kali Uchis celebra su embarazo con estreno de álbum ‘Orquídeas’

*Foto: Cortesía