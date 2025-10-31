Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE invita al público a adentrarse en la mente y el corazón de Bruce Springsteen, uno de los artistas más emblemáticos de las últimas cinco décadas. Protagonizada por Jeremy Allen White y dirigida por Scott Cooper, la película se centra en un momento clave de la vida del músico: el proceso de creación de Nebraska, un disco íntimo, sombrío y profundamente humano que marcó un punto de inflexión en su carrera. A través de una narrativa introspectiva, el filme muestra a un Springsteen vulnerable, enfrentando sus propios fantasmas mientras transforma el dolor en arte.

Scott Cooper, conocido por su sensibilidad al retratar personajes complejos, explica que su intención fue capturar la esencia de un alma que busca redención a través de la música. “Después del éxito masivo de The River, Bruce parecía tenerlo todo, pero por dentro atravesaba una crisis existencial. Nebraska fue su manera de entender ese vacío y darle sentido”, comenta el director. El resultado es una obra cinematográfica que combina crudeza emocional con una estética poética, reflejando el espíritu solitario y honesto del álbum.

Basada en el libro Deliver Me From Nowhere del escritor Warren Zanes, la película adapta con fidelidad la historia real detrás del disco, explorando la lucha interna del artista contra la depresión, el peso de la fama y la compleja relación con su padre. Los productores Eric Robinson y Ellen Goldsmith-Vein vieron en la obra de Zanes una oportunidad única para llevar al cine un retrato íntimo de Springsteen, alejado de los clichés del biopic tradicional, y enfocado en su dimensión más humana y emocional.

Nota recomendada: El Pacto: la obra de teatro de suspenso y miedo que hace temblar a los bogotanos

Ambientada entre 1981 y 1982, la historia muestra a un Springsteen replegado en su casa de Colts Neck, Nueva Jersey, buscando silencio y redención tras años de giras y reconocimiento. En ese aislamiento creativo, el músico encuentra inspiración en la literatura de Flannery O’Connor, en el cine de Terrence Malick y en la crudeza del punk neoyorquino de Suicide. SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE es, en última instancia, un viaje introspectivo sobre la fragilidad, la creación y la capacidad del arte para iluminar incluso los rincones más oscuros del alma.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo

Investigación disciplinaria al director de la Oficina de Derechos de Autor

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas. El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar…
Siga leyendo

Fiscal confirma que seguirá investigando la campaña de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
Luego de la visita de inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del partido Colombia Humana en el marco de la investigación a la campaña del presidente, Gustavo Petro, por posible violación de topes, la jefa del ente investigador,…
Siga leyendo

Carolina Corcho dice que como cabeza de lista del Pacto Histórico puede ayudar a elegir 55 senadores

| Confidencial Noticias | , ,
La exministra de salud, Carolina Corcho, al confirmar su participación en la campaña electoral para Senado por el Pacto Histórico, prometió que como cabeza de lista trabajará por conseguir la elección de 55 senadores de esta fuerza política y 86…
Siga leyendo

«Sin aval fiscal no se puede aprobar la reforma a la salud»: Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , , ,
El Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia al Legislativo para que la Comisión Séptima discuta el proyecto de reforma a la salud. Al respecto, habla la senadora Nadia Blel, quien propuso suspender el debate de la iniciativa hasta tanto no se definan las…
Siga leyendo