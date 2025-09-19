Una historia vibrante de amor, inclusión y libertad tomará el escenario capitalino con el estreno de «Tiempos de Amor», un musical que promete emocionar y conmover al público bogotano. La producción, dirigida por Juanita Martínez y Rubén Montoya, es una creación del ensamble académico ‘SYNC’ de la Escuela Vocal de Colombia, y está inspirada en el icónico musical de Broadway RENT.

El montaje, que reúne a 12 voces en escena, es el resultado de un proceso formativo que combina lo artístico y lo pedagógico, y que culmina en una experiencia escénica profundamente emotiva. Bajo la producción ejecutiva de Augus Repizo, «Tiempos de Amor» representa no solo una apuesta teatral, sino también un manifiesto sobre la vigencia de temas como el amor libre, la diversidad sexual y la lucha por la identidad.

La obra propone una narrativa contemporánea donde la música y la actuación se entrelazan, brindando una experiencia única que conecta con las emociones del público. El repertorio, interpretado por el ensamble SYNC, mezcla composiciones originales creadas dentro de la institución con el espíritu y la intensidad de la obra que la inspira, ofreciendo una propuesta fresca y auténtica para la escena nacional.

El estreno será el próximo 27 de septiembre en el Teatro Crisanto Luque (Cl. 20 #9-45, Bogotá), con dos únicas funciones programadas a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m.. Se espera que el público capitalino responda con entusiasmo a esta obra que celebra el arte como un vehículo de transformación social.

“Tiempos de Amor” es una invitación a sentir, a recordar y a defender el derecho de amar con libertad. Una cita imperdible para los amantes del teatro musical y las historias que dejan huella.