Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una historia vibrante de amor, inclusión y libertad tomará el escenario capitalino con el estreno de «Tiempos de Amor», un musical que promete emocionar y conmover al público bogotano. La producción, dirigida por Juanita Martínez y Rubén Montoya, es una creación del ensamble académico ‘SYNC’ de la Escuela Vocal de Colombia, y está inspirada en el icónico musical de Broadway RENT.

El montaje, que reúne a 12 voces en escena, es el resultado de un proceso formativo que combina lo artístico y lo pedagógico, y que culmina en una experiencia escénica profundamente emotiva. Bajo la producción ejecutiva de Augus Repizo, «Tiempos de Amor» representa no solo una apuesta teatral, sino también un manifiesto sobre la vigencia de temas como el amor libre, la diversidad sexual y la lucha por la identidad.

La obra propone una narrativa contemporánea donde la música y la actuación se entrelazan, brindando una experiencia única que conecta con las emociones del público. El repertorio, interpretado por el ensamble SYNC, mezcla composiciones originales creadas dentro de la institución con el espíritu y la intensidad de la obra que la inspira, ofreciendo una propuesta fresca y auténtica para la escena nacional.

Nota recomendada: Teatreando con Confidencial Noticias: Tres obras de teatro recomendadas

El estreno será el próximo 27 de septiembre en el Teatro Crisanto Luque (Cl. 20 #9-45, Bogotá), con dos únicas funciones programadas a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m.. Se espera que el público capitalino responda con entusiasmo a esta obra que celebra el arte como un vehículo de transformación social.

“Tiempos de Amor” es una invitación a sentir, a recordar y a defender el derecho de amar con libertad. Una cita imperdible para los amantes del teatro musical y las historias que dejan huella.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo