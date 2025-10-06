«Tiempos de amor», la obra de teatro que refleja las múltiples formas de amar

Milena Ardila
Tiempos de amor, es una obra de teatro que refleja las múltiples formas de amar a las personas que nos rodean.
Daniel Palacios aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones
El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones en la que participan los exgobernadores, Héctor Olimpo Espinosa; Juan Guillermo Zuluaga; Aníbal Gaviria y el exalcalde,…
Gregorio Eljach le recuerda a los funcionarios públicos que no deben participar en política
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la función pública, incluyendo al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y a todo su gabinete a no inmiscuirse en la campaña política de Cámara de Representantes, Senado y…
Francisco Barbosa retira su candidatura presidencial
El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad». Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el…
«La diplomacia de Colombia con los Estados Unidos no se puede acabar»: Mauricio Lizcano
En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades…
Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…