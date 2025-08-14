Con más fuerza, cultura y tradición que nunca, regresa a Cali el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión XXIX, un evento que desde este 13 hasta el 18 de agosto convertirá a la capital vallecaucana en el epicentro de las expresiones culturales afrocolombianas. Bajo el lema “La Casa Grande del Pacífico”, el festival se celebra en la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, y espera recibir a miles de asistentes de todo el país y del exterior.

Organizado por la Alcaldía de Cali a través de su Secretaría de Cultura, el Petronio se ha consolidado como una de las plataformas más importantes del continente para la preservación, divulgación y celebración de las músicas tradicionales del Pacífico colombiano. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, este festival es una experiencia única: “El Petronio es una belleza porque trae toda la cultura del Pacífico. Es música, danza, artesanías, moda, cocina tradicional, bebidas… Es unión y fusión, algo que no se vive en ningún otro festival”.

Un escenario de inclusión, resistencia y creatividad

Este año, el festival reafirma su carácter afrocentrado y su compromiso con la dignificación de las comunidades del litoral. Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali, destacó que el Petronio “resalta la identidad y cultura del Pacífico, destacando a sus verdaderos protagonistas: los portadores y portadoras de tradición”.

La edición número 29 llega cargada de novedades, como una mayor participación educativa y un número récord de agrupaciones en concurso: 52 agrupaciones musicales competirán en cinco modalidades, incluyendo las tradicionales Chirimía, Marimba y Cantos, así como el Violín Caucano. Este aumento responde a la calidad excepcional de los grupos participantes, evaluados en zonales realizados en los cuatro departamentos del Pacífico, así como en Bogotá y Esmeraldas (Ecuador).

Cartel artístico de lujo

El cartel de artistas invitados para este año destaca por su diversidad, fusión y conexión con la herencia afro. Agrupaciones como Pongo (Angola/Portugal), Nidia Góngora con Mi Pacífico Maravilla, Rancho Aparte Big Band, la Orquesta Sinfónica de Colombia con 10 lunas para una espera – Arrullo Sinfónico, y La Pacifican Power, entre muchos otros, llenarán de música las noches del Petronio.

Más que música: expresiones vivas del Pacífico

El Petronio no es solo un festival de música, sino un encuentro con la vida y el alma del Pacífico colombiano. Este año, 171 portadores de tradición harán parte de la Muestra de Expresiones Tradicionales, con espacios dedicados a la cocina ancestral, las bebidas autóctonas como el viche, las artesanías, la estética, la moda y la luthería.

Entre los espacios destacados se encuentran:

Pabellón de Bebidas Ancestrales

Pabellón de Cocina Tradicional

Pabellón de Artesanías y Moda

Caserío Pacífico

Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa, donde se presentarán 15 muestras educativas realizadas por más de 1.550 estudiantes de instituciones etnoeducadoras del distrito.

Seguridad y movilidad

Para garantizar una experiencia segura, el evento contará con más de 800 uniformados de la Policía Metropolitana, monitoreo constante desde el Puesto de Mando Unificado, y apoyo de organismos de socorro. La Secretaría de Movilidad ha preparado un plan especial con operativos contra el mal parqueo y recomienda el uso del sistema MIO, que operará con rutas exclusivas y horarios extendidos.

Un homenaje a la tradición en el arte

El afiche oficial del Festival rinde homenaje al legado de la maestra Maura de Caldas, a la biodiversidad del manglar y al papel fundamental de la transmisión de saberes ancestrales. En la ilustración se representa la fuerza de la mujer marimbera, el poder del cununero, y un niño que siembra el legado cultural en sus manos.

Un legado que crece

A un paso de su trigésima edición, el Festival Petronio Álvarez continúa fortaleciéndose como símbolo de resistencia, herencia y orgullo afrodescendiente. “Seguimos trabajando de la mano de los artistas y portadores de tradición, protegiendo y visibilizando nuestro patrimonio cultural para las futuras generaciones”, concluyó Leydi Higidio.

Con una programación vibrante, una agenda educativa sin precedentes y una fiesta de los sentidos en cada rincón de la Ciudadela, el Petronio 2025 promete ser inolvidable.

