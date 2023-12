Todo sobre ‘Pink Friday 2’ de Nicki Minaj

Cinco años tuvieron que esperar los fanáticos de Nicki Minaj para poder tener un nuevo álbum de estudio de la rapera con la secuela de Pink Friday, que fue su primer álbum de estudio.

Pink Friday 2 llega como uno de los trabajos más esperados en el mundo del rap y la rapera ha comenzado a posicionarlo como uno de los mejores proyectos del 2023.

Con los sencillos Super Freaky Girl y Last Time I Saw You, Nicki Minaj promocionó este álbum que cuenta con un total de 22 canciones y una duración de una hora con 10 minutos.

Entre sus colaboraciones se destacan las hechas con Drake, Lil Wayne, J. Cole, Lil Uzi Vert y Future. Aunque también colabora con otros artistas como Skillibeng, Skeng, Lourdiz, Tate Kobang y Tasha Cobbs Leonard.

Le puede interesar: Todo sobre ‘Utopia’, el nuevo álbum de Travis Scott

*Foto: Instagram @youngmoney