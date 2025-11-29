Ir al contenido principal

Disney+ anuncia que la serie Todo Vale, de Ryan Murphy, continuará con una segunda temporada. La primera entrega está disponible en Disney+, con nuevos episodios todos los martes. El final de temporada, compuesto por dos capítulos, se estrena el 9 de diciembre en Disney+. 

En Todo Vale, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete.  Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes – tanto en la sala del tribunal como en sus propias filas.  En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo participan en el juego, sino que lo transforman. 

La serie está protagonizada por Kim KardashianNaomi WattsNiecy Nash-BettsTeyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close

Todo Vale es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. El guion y la producción ejecutiva están a cargo de Ryan Murphy –quien también se desempeña como director–, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson son protagonistas y productoras ejecutivas. Anthony Hemingway es productor ejecutivo y director. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también se desempeñan como productores ejecutivos. 

