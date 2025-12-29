Las familias suelen reunirse para celebrar la llegada de un nuevo año y para esto preparan deliciosas recetas. En esta fecha, los platos fríos se han convertido en una alternativa versátil que reúne practicidad, sabor y bienestar.

Estas recetas permiten a los anfitriones dedicar mayor tiempo a estar con ellos y menos tiempo en la cocina para prepararlos. Los ingredientes frescos y naturales que suelen protagonizar estas recetas aportan ligereza y equilibrio.

Aquí recomendamos tres maneras de preparar plato frío para una deliciosa cena de fin de año:

Matambre arrollado frío

El matambre arrollado frío es una preparación tradicional que no puede faltar en las fiestas argentinas. Se elabora con un matambre vacuno que se rellena con zanahoria rallada, huevos duros, hojas de espinaca y tiras de morrón. Luego se cocina hervido durante aproximadamente dos horas y se deja reposar en su caldo hasta que enfríe por completo. Al momento de servir, se corta en rodajas delgadas y se acompaña con ensalada rusa o una guarnición de hojas verdes, siendo una opción ideal para compartir en reuniones familiares de Año Nuevo.

Ensalada de pollo, apio y manzana verde

La ensalada de pollo, apio y manzana verde es una alternativa fresca y liviana, perfecta para las comidas de verano. Para prepararla, se utiliza pechuga de pollo hervida y desmenuzada, apio picado, manzana verde en cubos pequeños y nueces troceadas. Todos los ingredientes se integran en un recipiente y se combinan con una salsa a base de yogur natural, mostaza y jugo de limón. Se ajusta la sazón con sal y pimienta, y se sirve bien fría sobre hojas verdes, aportando un equilibrio entre sabores suaves, ácidos y crocantes.

Vitel toné versión liviana

El vitel toné en su versión liviana conserva la esencia del plato clásico, pero con una preparación más saludable. Se emplea peceto hervido y cortado en láminas finas, acompañado de una salsa realizada con atún al natural, queso blanco descremado, alcaparras, mostaza y una pequeña cantidad de mayonesa light. El resultado es una crema suave y sabrosa, ideal para servir fría. Se presenta decorado con alcaparras y perejil fresco, ofreciendo una opción festiva y equilibrada para la mesa de Año Nuevo.

