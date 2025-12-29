Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Las familias suelen reunirse para celebrar la llegada de un nuevo año y para esto preparan deliciosas recetas. En esta fecha, los platos fríos se han convertido en una alternativa versátil que reúne practicidad, sabor y bienestar.

Estas recetas permiten a los anfitriones dedicar mayor tiempo a estar con ellos y menos tiempo en la cocina para prepararlos. Los ingredientes frescos y naturales que suelen protagonizar estas recetas aportan ligereza y equilibrio.

Aquí recomendamos tres maneras de preparar plato frío para una deliciosa cena de fin de año:

Matambre arrollado frío
El matambre arrollado frío es una preparación tradicional que no puede faltar en las fiestas argentinas. Se elabora con un matambre vacuno que se rellena con zanahoria rallada, huevos duros, hojas de espinaca y tiras de morrón. Luego se cocina hervido durante aproximadamente dos horas y se deja reposar en su caldo hasta que enfríe por completo. Al momento de servir, se corta en rodajas delgadas y se acompaña con ensalada rusa o una guarnición de hojas verdes, siendo una opción ideal para compartir en reuniones familiares de Año Nuevo.

Ensalada de pollo, apio y manzana verde
La ensalada de pollo, apio y manzana verde es una alternativa fresca y liviana, perfecta para las comidas de verano. Para prepararla, se utiliza pechuga de pollo hervida y desmenuzada, apio picado, manzana verde en cubos pequeños y nueces troceadas. Todos los ingredientes se integran en un recipiente y se combinan con una salsa a base de yogur natural, mostaza y jugo de limón. Se ajusta la sazón con sal y pimienta, y se sirve bien fría sobre hojas verdes, aportando un equilibrio entre sabores suaves, ácidos y crocantes.

Vitel toné versión liviana
El vitel toné en su versión liviana conserva la esencia del plato clásico, pero con una preparación más saludable. Se emplea peceto hervido y cortado en láminas finas, acompañado de una salsa realizada con atún al natural, queso blanco descremado, alcaparras, mostaza y una pequeña cantidad de mayonesa light. El resultado es una crema suave y sabrosa, ideal para servir fría. Se presenta decorado con alcaparras y perejil fresco, ofreciendo una opción festiva y equilibrada para la mesa de Año Nuevo.

Nota recomendada: El placer de un vino en la Navidad

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo