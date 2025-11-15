El próximo 21 de noviembre, a las 7:00 p. m., el Teatro Compensar de la avenida 68 será escenario de un encuentro musical excepcional. El reconocido pianista, compositor y director polaco Marcin Masecki, uno de los artistas más prolíficos e innovadores de la escena contemporánea, será el invitado central del Circuito Clásico organizado por Compensar y la Fosbo, en una única presentación que promete trascender las fronteras tradicionales del género.

Masecki, célebre por su capacidad para fusionar con maestría la música clásica, el jazz y las sonoridades populares, ofrecerá un programa especialmente curado para este concierto. El público podrá escucharlo en tres facetas distintas: como pianista clásico dirigiendo desde el teclado el Concierto para piano No. 13, KV 415 de Mozart; como compositor, con la interpretación de su propia Suite Sinfónica; y como arreglista, con adaptaciones originales de música popular colombiana para piano y orquesta, una propuesta influenciada por los siete primeros años de su vida que transcurrieron en Colombia.

La presentación se suma a la línea curatorial del Circuito Clásico, que durante los últimos diez meses ha buscado acercar al público a nuevas experiencias académicas y didácticas alrededor de la música, resaltando su diversidad y riqueza expresiva. En esta ocasión, la conversación artística se centrará en el diálogo entre la tradición clásica, el jazz y los ritmos colombianos, un territorio donde Masecki se mueve con libertad y creatividad.

Nota recomendada: Misi Producciones y la Universidad del Rosario prenden la navidad

Formado desde temprana edad y graduado del Berklee College of Music, Marcin Masecki se ha consolidado como una figura clave en la música contemporánea polaca. Su carrera abarca proyectos emblemáticos como el trío TAQ, el cuarteto de Zbigniew Wegehaupt y la banda Paristetris. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Pasaporte de Polityka por su innovador álbum Polonezy (2014). Además, ha compuesto música para cine y teatro, destacándose la banda sonora de la película Cold War (2017). Colaboraciones con grandes artistas europeos como Tomasz Stańko y Wojciech Waglewski han consolidado su imagen como un creador versátil y profundamente experimental.

La visita de Masecki representa una oportunidad única para apreciar a un artista que transita con naturalidad entre distintos mundos sonoros y que, en esta ocasión, busca tender puentes entre la música clásica y las expresiones populares latinoamericanas. Un concierto imperdible para quienes quieran ampliar su mirada sobre las posibilidades del piano, la orquesta y la creación contemporánea.

Nota recomendada: El placer de bailar danza árabe con Sevdi Dance Studio