Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los conciertos de Natalia Bedoya son una invitación a sumergirse en el sentimiento musical a través de una voz delicada y poderosa, acompañada por ensambles de alto nivel. En esta ocasión, el público podrá vivir una noche exquisita en la que el jazz y el bolero dialogan con naturalidad, intercambiando improvisación y armonía para conmover y emocionar.

El repertorio recorre canciones que muchos han cantado alguna vez en su vida, despertando recuerdos y emociones profundas. Es una experiencia que celebra la belleza, el encuentro en vivo con la música y el valor de los espacios teatrales que, desde su programación cultural, aportan al pensamiento y la sensibilidad de la ciudad.

Este espectáculo musical abre el 2026 y se perfila como uno de los planes culturales imperdibles de febrero y marzo en Bogotá.

“Romance” es un concierto protagonizado por Natalia Bedoya junto a su ensamble musical, una propuesta que la confirma como una de las voces más sólidas y reconocidas de la escena nacional. Ganadora de importantes premios y con una trayectoria ampliamente valorada por la crítica y el público, su voz se convierte en el hilo conductor de una noche donde el bolero y el jazz se encuentran, se abrazan y despiertan emociones intensas.

La temporada se realizará en el Teatro Libre de Chapinero, un escenario reconocido por su excelente acústica y calidad visual, su programación rigurosa, sus festivales de jazz y su público fiel. Ubicado en el corazón cultural de Bogotá, es un teatro cómodo, elegante y con todas las condiciones para ofrecer una experiencia musical de primer nivel.

El repertorio ha sido seleccionado pensando en el sentimiento romántico de la audiencia combinando clásicos inolvidables del bolero con joyas del jazz romántico. Canciones que el público reconoce, canta y siente: Contigo en la distancia, En un rincón del alma, El triste, Contigo aprendí, Historia de un amor, y una fusión especial con įazz en temas como Summertime, Misty y Cry Me a River. Entre otras.

Una breve temporada que tendrá funciones los Jueves a las 8:00 p.m.

En el Teatro Libre de Chapinero (Calle 62 con carrera 9)

Febrero: 5, 12, 19, 26

Marzo: 5, 12, 19, 26

Nota recomendada: Las menopáusicas completan 11 años con su exitoso show

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nueva invitación a Diana Osorio para que sea candadita presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial. El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto…
Siga leyendo

Las dudas de Carlos Fernando Motoa, luego de escuchar las explicaciones sobre el decreto de emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no…
Siga leyendo

Se abre paso a la candidatura presidencial de la esposa de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Tomada de X El Partido del Trabajo de Colombia -PTC extendió la invitación a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero a asumir una candidatura presidencial para que en nombre de esta organización política participe en la…
Siga leyendo

Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que…
Siga leyendo

La dura respuesta de Nubia Stella Martínez a Lafaurie

| Confidencial Noticias | , ,
Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático respondió a través de una carta los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix…
Siga leyendo