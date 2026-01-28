Los conciertos de Natalia Bedoya son una invitación a sumergirse en el sentimiento musical a través de una voz delicada y poderosa, acompañada por ensambles de alto nivel. En esta ocasión, el público podrá vivir una noche exquisita en la que el jazz y el bolero dialogan con naturalidad, intercambiando improvisación y armonía para conmover y emocionar.

El repertorio recorre canciones que muchos han cantado alguna vez en su vida, despertando recuerdos y emociones profundas. Es una experiencia que celebra la belleza, el encuentro en vivo con la música y el valor de los espacios teatrales que, desde su programación cultural, aportan al pensamiento y la sensibilidad de la ciudad.

Este espectáculo musical abre el 2026 y se perfila como uno de los planes culturales imperdibles de febrero y marzo en Bogotá.

“Romance” es un concierto protagonizado por Natalia Bedoya junto a su ensamble musical, una propuesta que la confirma como una de las voces más sólidas y reconocidas de la escena nacional. Ganadora de importantes premios y con una trayectoria ampliamente valorada por la crítica y el público, su voz se convierte en el hilo conductor de una noche donde el bolero y el jazz se encuentran, se abrazan y despiertan emociones intensas.

La temporada se realizará en el Teatro Libre de Chapinero, un escenario reconocido por su excelente acústica y calidad visual, su programación rigurosa, sus festivales de jazz y su público fiel. Ubicado en el corazón cultural de Bogotá, es un teatro cómodo, elegante y con todas las condiciones para ofrecer una experiencia musical de primer nivel.

El repertorio ha sido seleccionado pensando en el sentimiento romántico de la audiencia combinando clásicos inolvidables del bolero con joyas del jazz romántico. Canciones que el público reconoce, canta y siente: Contigo en la distancia, En un rincón del alma, El triste, Contigo aprendí, Historia de un amor, y una fusión especial con įazz en temas como Summertime, Misty y Cry Me a River. Entre otras.

Una breve temporada que tendrá funciones los Jueves a las 8:00 p.m.

En el Teatro Libre de Chapinero (Calle 62 con carrera 9)

Febrero: 5, 12, 19, 26

Marzo: 5, 12, 19, 26

