Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz

Aumento de muertes violentas.

Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2023, 2026” que tiene una serie de metas en materia de seguridad que no ha logrado cumplir y que en lo que resta de su periodo, seguramente, no lo logrará, como es el caso de la reducción de los homicidios y de los muertos en siniestros viales.

Tomando como línea base 2022, último año del presidente Iván Duque, este gobierno, de acuerdo con las cifras que reporta el Ministerio de Defensa, recibió el país con 13.536 homicidios y va a cerrar este año con algo más de 13.800, lo que hace casi imposible lograr la meta que se propuso, de reducir la tasa de homicidios de 26,2 por cada 100.000 habitantes que se registró en 2022 a 24,4 en 2026.

Ahora, si se toman las cifras de Medicina Legal, que es la fuente más confiable porque reporta la totalidad de los homicidios, el aumento en los últimos tres años es de más de mil casos. Según el Instituto, se pasó de 13.939 casos registrados en 2022 y va a cerrar con cerca de 15.000 homicidios en 2025, es decir, un incremento del 7,8%.

Y aunque las dos fuentes reportan incremento de este delito, las diferencias se deben a que Mindefensa no incluye en sus estadísticas los homicidios por uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad del Estado, los ejecutados por ciudadanos en defensa legítima, los cometidos sin intención, denominados preterintencionales y los que han dado en llamar “decesos”, ciudadanos lesionados con armas de fuego, corto punzantes o contundentes que días después mueren.

En lo que hace a los muertos en siniestros viales, el gobierno se puso la meta de pasar de 8.506 casos que se registraron en 2002 a 5.723 en 2026, pero, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, los muertos han aumentado y este año va a cerrar con cerca de 8.800 casos, es decir un incremento del 3,5%. Esta meta tampoco se va a cumplir.

Hasta aquí, la idea de convertir a Colombia en la “Potencia Mundial de la Vida” está en entredicho, en la medida en que el incremento de las muertes violentas en el país no ha cesado.

Comportamiento de los demás delitos

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, entre finales de 2022 y 2025, han aumentado:

La Extorsión en 31%

Los secuestros extorsivos en un 345%, pasó de 121 casos registrados en 2022 a 418 en 2025.

Los hechos de terrorismo en un 79%

Los delitos informáticos en un 14%

Los delitos sexuales 19%

La violencia intrafamiliar 22,6.

En 2025, según el dateo mensual de la FIP, entre enero y septiembre, comparado con el mismo periodo del año anterior, han aumentado:

Confinamientos a poblaciones en un 16,7%

Ataques a misiones médicas 55%

Desplazamiento masivo 95,3%

Ataque a infraestructura y bienes civiles 101,3%

Ataque contra la Fuerza Pública 85,6%

Enfrentamientos 40,6%

Han disminuido:

Los hurtos en general (a personas, residencias, automotores, a comercio y motocicletas)

Las lesiones personales.

Los homicidios de líderes.

Crecimiento de grupos armados ilegales.

En lo que hace al conflicto armado, en medio de la Paz Total, los grupos armados ilegales no solo crecieron en presencia y control territorial, sino también en miembros. De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz se tiene que entre finales de 2022 y agosto de 2025 el Clan del Golfo creció en un 107%, pasó de 4.099 miembros a 8.945; las disidencias de Iván Mordisco crecieron en un 361%, pasaron de 1.860 en 2022 a 6.721 en 2025, el ELN pasó de 5.885 a 6.450, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez de 1.415 a 2.494.

Se han registrado 382 atentados terroristas de drones con explosivos, entre el 26 de abril de 2024 y el 27 de noviembre de 2025, ejecutados por los grupos armados ilegales, especialmente del ELN y las disidencias y que han dejado 19 uniformados y tres civiles asesinados, más de 200 miembros de la Fuerza Pública y 40 civiles heridos.

Frente a esta modalidad y arremetida de los grupos armados ilegales, es necesario plantear, no solo la necesidad de adquisición de equipos para defenderse de estos ataques, sino también la utilización de drones para la recuperar la iniciativa aérea de combate contra los grupos armados ilegales.

Narcotráfico.

El área de cultivos de hoja no ha dejado de crecer desde 2014, llegando a 261 mil hectáreas en 2024, así como el número de toneladas de cocaína producida que llegó a 3.000 ese año[1]. De acuerdo con los datos revelados, las incautaciones en el año 2024 fueron de 29%, la cifra más baja en los últimos 10 años, como se puede ver en la siguiente gráfica:

El crecimiento del potencial productivo se desaceleró de manera significativa. Mientras que entre 2022 y 2023 creció en un 50%, en 2024 el crecimiento fue apenas del 12%. Ese mismo año, la UNODC registró 261 mil hectáreas de cultivos de coca, la cifra más alta de la historia. En 2023 se habían reportado 253 mil hectáreas, lo que presentó un crecimiento del 3,2% respecto al año anterior.

Frente a este incremento de cultivos y de producción de cocaína, el Gobierno no solo ha incumplido las pobres metas de erradicación que se planteó, sino que hoy plantea la posibilidad de fumigar con drones, técnica que después de varios ensayos no han sido satisfactorios los resultados.

[1] Naciones Unidas. Oficina contra las drogas y el delito. Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca a 2024. Documento no publicado, pero revelado por El País de España. Ver Silla Vacía. Nov 19 de 2025. https://elpais.com/america-colombia/2025-11-18/3000-toneladas-de-cocaina-la-polemica-cifra-que-enfrenta-a-colombia-con-la-onu.html https://x.com/lasillavacia/status/1992004919084404974?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw