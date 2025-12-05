El candidato presidencial y abogado, Abelardo de la Espriella, descartó su participación en la consulta de la centro derecha en el mes de marzo.

De la Espriella considera que tiene una base sólida de 5 millones de firmas que respaldaron su aspiración, un hecho que según lo expuesto, le daría suficiente fortaleza electoral para enfrentar a Iván Cepeda en la primera vuelta.

“Yo no puedo traicionar a esos millones de compatriotas que firmaron por mí”, afirmó. El abogado dijo además que el proceso de recolección fue totalmente voluntario y que no hubo dineros de por medio.

“No he pagado un peso por esas firmas, aquí no hay dádivas, no hay castas políticas, es fervor popular”, puntualizó.

Nota recomendada: CNE permite que Progresistas se una al Pacto Histórico











