A través de un video publicado en la red social X, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, confirmó la continuidad del proceso de escogencia de un candidato presidencial al interior del partido.

Uribe Vélez mencionó los nombres de las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín como precandidatas, descartando de facto el reintegro dentro del proceso de Miguel Uribe Londoño y el ingreso del senador Alirio Barrera.

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, indicó.

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1995863862919225612

El exmandatario invitó una vez más al candidato y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a integrarse en una coalición de centro derecha para derrotar al candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda.

