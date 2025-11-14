Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

Ir al contenido principal

El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026.

La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la persona que llevará las banderas del uribismo en la campaña por la presidencia de la república.

«Teníamos la intención de ser útiles en un proceso que nos tenía que llevar a tener un candidato único. Nos dimos a conocer, no perdimos nuestra esencia, fuimos auténticos, particulares. Quería llegar a la meta, llevarme el diploma de la encuesta, el accidente del resultado que anuncia lo cumplido”, dice la carta.

Andrés Guerra anunció que buscará la reelección a su curul en el Senado, sí las directivas del partido lo permiten.

«Desde mañana buscaré regresar al Senado. Ojalá el partido me brinde esa oportunidad en lista cerrada o abierta», indicó.

