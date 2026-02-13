Ir al contenido principal

El retiro de algunos candidatos de la lista al Senado por el partido Verde Oxigeno, dirigido por la excongresista, Ingrid Betancourt ha puesto en el ojo del huracán, por supuestos malos tratos que al parecer la dirigente política vendría ejerciendo sobre los aspirantes.

En las últimas horas se conoció la renuncia a la lista de la excongresista, Sofía Gaviria, y también la de Jorge Duque.

Según lo ha expuesto, Sofía Gaviria, “no hay respeto y que se manipulan los procesos de forma autoritaria”.

Jorge Duque por su parte, dice que no comulga con la manera como se toman la decisiones al interior del partido Verde Oxígeno.

«Lamentablemente, he sido testigo de cómo las directivas del partido se escudan en el derecho discrecional del mismo para limitar y coartar las iniciativas, propuestas y voces de sus miembros” afirma.

Del otro lado, Claudia Vásquez y John Frank Pinchao, directores nacionales, aseguran que la excongresista, Sofía Gaviria ha enviado información tendenciosa a los medios de comunicación con el ánimo de confundir a la opinión pública.

