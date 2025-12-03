Ir al contenido principal

La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. El Proyecto ahora pasa a sanción presidencial.

“Esta decisión que han tomado ustedes repercute no solamente en nuestra nación, sino en el impacto que tiene a nivel global (…) Esto en ningún momento restringe que los retirados que quieren ir a brindar servicios de vigilancia o que quieren ir a brindar servicios médicos, o asesorías, lo puedan hacer. Para nada. Simplemente está enfocado en aquellos que participan directamente en las hostilidades” fueron las palabras con las que ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suarez, celebró la decisión.

De esta manera, el país se unirá a los 41 Estados que ya han ratificado esta Convención, por lo que el país adquiere herramientas vitales para fortalecer la seguridad nacional y desestimular el reclutamiento en el territorio nacional. De igual manera obliga a la Nación a facilitar la investigación y sanción de conductas relacionadas con el mercenarismo, a través de la cooperación internacional.

