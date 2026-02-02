Alejandro Poveda
El exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Celio Nieves, explica porque considera que la educación es un tema vital para trabajar desde el Congreso de la República y defiende la gestión que como presidente ha desempeñado Gustavo Petro.
Los pronósticos en el CNE para Iván Cepeda no le son favorables
La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así…
Invitan a Luis Gilberto Murillo a la consulta del Frente por la Vida
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, extendió invitación al excanciller y exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. “Voces independientes, verdes y…
¿Roscograma familiar en la Presidencia de la República?
Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República. De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo…
Clara López inscribió su candidatura presidencial
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?
Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…