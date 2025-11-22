El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció la nueva fecha para que el partido uribista defina el nombre de la persona que buscará la presidencia de la república por la colectividad.

Vallejo se vio obligado a hacerle frente a semanas de tensión por cuenta de las constantes peleas internas entre los precandidatos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño y Paola Holguín, sumada a la renuncia de Andrés Guerra.

De acuerdo con el dirigente político, la nueva fecha es el 15 de diciembre para lo cual habrá reuniones con los precandidatos.

Entre las fórmulas propuestas para conocer el nombre del ganador están las siguientes: una encuesta con amplia muestra nacional; un estudio digital de “alta confiabilidad”; un colegio electoral conformado por las bases del partido.