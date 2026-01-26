La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a insistir en su invitación a Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage, para conformar una tercera consulta que elija un candidato de centro el próximo 8 de marzo.

López agradeció al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín por considerar la idea y espera una pronta respuesta positiva por parte del exmandatario local.

«Quiero agradecerle a Sergio por su generosidad y su apertura de considerar la consulta de la gente el próximo 8 de marzo», dijo la candidata anunciando además que esta semana se reunirá con los otros candidatos para tratar de convencerlos.

