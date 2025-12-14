Ir al contenido principal

La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la decisión de la Corte Constitucional de avalar la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se modifica uno de los numerales del código penal que incluía la reincidencia como uno de los agravantes para condenar a los delincuentes.

“Respetamos la decisión de las Cortes, pero en este momento,donde la inseguridad crece y crece, debemos combatir el crimen y no bajar la guardia” afirmó López Hernández.

Ante esta nueva realidad, López considera necesario pensar en un mandato popular que establezca unos criterios anti impunidad para castigar a los delincuentes”.

La Corte Constitucional avaló la tesis de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que establece que un delito no puede ser juzgado dos veces: una al imponer la condena y otra al usarla para aumentar la pena de un delito posterior.

