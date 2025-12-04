El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Progresistas, el partido encabezado por la senadora María José Pizarro, a integrarse al Pacto Histórico. Con esta determinación, la colectividad de izquierda pasa a reunir cuatro partidos bajo su personería jurídica: el Polo Democrático, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y ahora Progresistas.

Con esta decisión el CNE despeja el camino para que el Pacto Histórico pueda competir en las próximas elecciones en solo partido.

Es así como solo faltaría el partido Colombia Humana para que queden completas las fuerzas del Pacto Histórico que han hecho parte de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república y que busca la elección de Iván Cepeda.