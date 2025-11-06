Ir al contenido principal

La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los representantes de los partidos Unión Patriótica, Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo para la realización de la consulta del pasado 26 de octubre.

El registrador Jaime Hernando Suárez expresó que en esas reuniones fueron inscritos la exministra Carolina Corcho; el senador, Iván Cepeda y el exalcalde Quintero, quienes nunca presentaron ninguna modificación en el calendario previsto para modificar cualquier decisión al respecto.

De esta manera, la Registraduría recuerda que la norma establece que nadie que participe en una consulta electoral, puede inscribirse dentro del mismo calendario por otro partido o movimiento de manera posterior.

Al respecto, Daniel Quintero, desde su cuenta en la red social X, manifestó su desacuerdo: «No quieren que reseteemos la política pero la vamos a resetear. No mas narcos ni corruptos».

