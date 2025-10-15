Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico

Ir al contenido principal

Con la aclaración por parte del Consejo Nacional Electoral a los precandidatos del Pacto Histórico, se desató una nueva crisis en la coalición de izquierda que apoya al presidente Gustavo Petro.

Luego de que el CNE dejará claro que el 26 de octubre tendrá lugar una consulta interpartidista para escoger el candidato de izquierda, y que este no podrá participar en una eventual consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, el precandidato Daniel Quintero decidió retirar su nombre.

El exalcalde Quintero considera que el CNE cambió las reglas de juego alterando el sentido del proceso que según el, debía ser una consulta partidista.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral (MOE) en días pasados explicó que al ser un proceso en donde participan tres partidos políticos con diferentes personerías jurídicas, la consulta es de carácter interpartidista y que quien resulte elegido no podría participar en una segunda consulta en el mes de marzo de 2026.

De esta manera, se genera una nueva crisis al interior del Pacto Histórico que dejaría únicamente al senador Iván Cepeda y a la exministra Carolina Corcho en la competencia.

