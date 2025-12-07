Juan Javier Baena renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en la lista del Nuevo Liberalismo, y desde ya asegura que hará una férrea defensa de la capital del país desde el Legislativo.

¿Será usted de esos congresistas que le sacan votos a Bogotá y se olvidan de Bogotá una vez son elegidos?

Juan Baena: Me gusta esa pregunta porque es todo lo contrario a lo que quiero hacer una vez llegue al Senado. Quiero defender a Bogotá porque a la capital del país no la defienden en el Congreso. Los políticos que llegan gracias a esta ciudad se diluyen en los temas nacionales, pero yo, en cambio, seguiré trabajando por este territorio que me lo ha dado todo.

¿Cómo demostrará en el Senado esto que está diciendo?

Juan Baena: Con temas como la ampliación de la Autopista Norte, por ejemplo; defendiendo a quienes viven en Bogotá y alzando la mano cuando un presidente quiera echar para atrás proyectos como el metro; exigiendo que la ciudad tenga buenas relaciones con Cundinamarca. Maneras hay muchas; lo que ha faltado es voluntad para defender a Bogotá, y yo la tengo.

¿Qué aspectos propondría cambiar en el Estatuto Orgánico de Bogotá?

Juan Baena: Hay que luchar por un ordenamiento más justo para Bogotá. Es una de las tareas que están pendientes, sin quitarles plata a las regiones.

¿Qué hacer para que Bogotá y Cundinamarca dejen de tratarse como el par de novios que no casan y no viven unidos porque no se quieren?

Juan Baena: Todos los bogotanos somos de Cundinamarca; es un hecho que no podemos negar porque Bogotá es la capital de Cundinamarca. No me parece correcto que la capital de Cundinamarca no pueda votar por el gobernador del departamento, pues esto nos aísla de la política departamental. Creo que hemos sido muy torpes en este aspecto.

