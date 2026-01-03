Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus declaraciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a él en términos críticos y lanzar advertencias públicas tras la operación militar en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump aseguró que Petro estaría vinculado con el narcotráfico, una acusación que formuló sin presentar pruebas durante su intervención ante medios estadounidenses. “Él tiene fábricas de cocaína. Me mantengo en mis declaraciones: está produciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Será mejor que se cuide”, afirmó el mandatario.

Nota recomendada: Trump revela la primera foto de Nicolás Maduro capturado, ¡esposado y en sudadera!

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que Trump confirmara la captura de Maduro, en un contexto de alta tensión regional y creciente incertidumbre política en Sudamérica. El señalamiento directo contra Petro reavivó el recuerdo de los choques verbales previos entre ambos líderes, que ya habían marcado la relación bilateral en el pasado.

Analistas políticos recordaron que las fricciones entre Trump y Petro se intensificaron meses atrás, tras un acto público del mandatario colombiano en Nueva York, donde se dirigió de manera crítica a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A partir de ese episodio, según versiones difundidas entonces, Washington habría adoptado medidas diplomáticas contra Petro, aunque estos antecedentes no han sido detallados nuevamente por la Casa Blanca.

Tras conocerse las declaraciones de Trump y la detención de Maduro, el presidente colombiano reaccionó públicamente para rechazar cualquier vínculo con el narcotráfico. Petro aseguró que no está preocupado por las acusaciones y sostuvo que su gobierno no tiene relación alguna con actividades ilícitas, diferenciándose de los señalamientos que, según Estados Unidos, pesaban sobre el mandatario venezolano.

Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha anunciado medidas diplomáticas concretas en respuesta a los dichos de Trump, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que se evalúa el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral.

