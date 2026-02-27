Andrés Fernando Vásquez Vargas, candidato al Senado del Partido Conservador, reapareció en el de Pelaya, tras denunciar que fue retenido contra su voluntad.

Según dijo, «un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y lo obligó a subir al vehículo, obligándole a permanecer en una vivienda desconocida que no logró identificar dentro del casco urbano.

«Me llevó en contra de mi voluntad, me dijo que me subiera, que no me iba a matar y me amenazó con un arma”, narró.

Nota relacionada: El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio