Confidencial Noticias
Andrés Fernando Vásquez Vargas, candidato al Senado del Partido Conservador, reapareció en el de Pelaya, tras denunciar que fue retenido contra su voluntad.
Según dijo, «un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y lo obligó a subir al vehículo, obligándole a permanecer en una vivienda desconocida que no logró identificar dentro del casco urbano.
«Me llevó en contra de mi voluntad, me dijo que me subiera, que no me iba a matar y me amenazó con un arma”, narró.
Nota relacionada: El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio
PORTADA
Denuncian la presencia de una mujer que portaba un arma en un evento de Paloma Valencia
La precandidata, Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la presencia de una mujer armada en un acto público en el parque armada José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima). En…
La candidata Ana Guetío se encuentra sana y salva
La Unidad Nacional de Protección confirmó que la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetío se encuentra sana y salva. Guetío fue encontrada en el departamento del Cauca gracias a la acción de las autoridades policiales, militares e indígenas de…
¿Quién es el exfiscal imputado por acoso sexual a una de sus subalternas?
La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la…
El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio
Continúa la preocupación por la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez, por el Partido Conservador. El último rastro que se tuvo del aspirante al Senado fue mientras se movilizaba en el sur del departamento del Cesar, en la vía entre el…
Daniel Quintero es la sorpresa en la encuesta de Invamer, Noticias Caracol y Bluradio
La última encuesta de intención de voto realizada por la firma Invamer, publicada por Noticias Caracol y Bluradio, preguntó por quienes votarían en las consultas presidenciales, una de ellas, la del Frente Por la Vida, donde la sorpresa del momento fue el…