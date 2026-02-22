Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio Santa Fe, hijos de trabajadoras sexuales, donde dio sus primeros pasos en liderazgo y acción comunitaria. Más adelante, como voluntario con el padre Javier de Nicoló, consolidó una visión del trabajo social orientada al crecimiento integral de las personas.

Ese contacto temprano con la realidad social marcó su rumbo. Nacido y criado en Teusaquillo, comenzó en la política al postularse al Consejo Local de Juventud, animado por la presidenta de la junta de acción comunal. Con apenas 15 años buscó respaldo en distintos partidos, pero pocos estaban dispuestos a apostar por un joven sin trayectoria.

El giro llegó de manera inesperada: en un parque de Teusaquillo se encontró con María Isabel Nieto, candidata al Concejo por Cambio Radical. Ese encuentro abrió la puerta a la política formal y lo llevó a ser consejero local de juventud durante dos periodos y, a los 20 años, edil de Teusaquillo.

Desde esa posición, impulsó proyectos culturales, deportivos y de seguridad, así como programas de apoyo a adultos mayores. Más adelante, en el Concejo de Bogotá, lideró iniciativas en movilidad, salud y educación, combinando gestión pública con desarrollo humano. Entre sus logros destacan la transformación de un lote abandonado en Bosa en el parque–taller del metro, la modernización del sistema de transporte, la primera línea del metro, mejoras en hospitales como Kennedy y Bosa, y la ampliación de cobertura educativa en zonas vulnerables, lo que le valió ser reconocido como uno de los concejales más destacados de la ciudad.

Habla con entusiasmo del movimiento Pioneros, que ha formado a más de 2.500 personas en habilidades blandas. Para él, no es solo un programa de capacitación, sino una manera de combinar liderazgo y desarrollo personal, abierto a todos y fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para asumir retos y generar impacto en sus comunidades.

Es un conversador nato. Disfruta recorrer barrios, escuchar historias y aprender de cada persona. Cree que la política real surge del diálogo y de comprender directamente los problemas de la gente, y que valores como empatía, escucha activa y cercanía son esenciales para un político.

Su historia familiar también marcó su visión de la política como servicio. Su abuela impulsó el voto femenino en Colombia, enseñándole que la política es responsabilidad; su abuelo, desplazado por la violencia, ejerció como alcalde, mostrando cómo la resiliencia y las migraciones influyen en la formación de un líder.

Crecer en Teusaquillo durante los años noventa, con altos niveles de violencia urbana, reforzó su convicción de que la política debe responder a las necesidades reales de la gente. Sus hermanos mayores lo cuidaron y lo introdujeron al heavy metal y al rock, mientras recorrían la ciudad y vivían la escena urbana, incluyendo bares cerca del edificio Nutabes.

Su conexión con el Nuevo Liberalismo y Luis Carlos Galán ha sido profunda desde el colegio Antonio de Nariño. Se inspiró en la visión de Galán de recorrer Colombia, escuchar a la ciudadanía y construir organización de base. Hoy sigue esa filosofía: caminar la ciudad, escuchar y conectar con las personas.

En su campaña, prioriza el trabajo de territorio y el contacto directo con los ciudadanos. No solía usar mucho las redes sociales, pero hace un año empezó a difundir sus publicaciones evitando la farandulería. En ese tiempo pasó de 3.000 a 25.000 seguidores, manteniendo el enfoque en diálogo y cercanía, pilares de su política ciudadana.

Esta conexión con la gente también guía sus propuestas legislativas. De llegar al Congreso, plantea una agenda centrada en movilidad, salud, seguridad y juventud. En movilidad, busca consolidar la primera línea del metro y avanzar en el diseño de al menos cuatro nuevas líneas que conecten sectores como Usme, Suba y la Carrera 222. En salud, fortalecer la red hospitalaria pública y construir un nuevo centro en Usme. En seguridad, propone políticas territoriales que combinen prevención, presencia institucional y estrategias comunitarias.

Un eje central de su proyecto es la atención a adolescentes de 15 a 18 años, mediante programas de orientación vocacional, acompañamiento educativo y rutas hacia oportunidades laborales que integren formación, deporte y participación juvenil. Además, impulsa una educación que combine lo técnico con habilidades blandas -liderazgo, escucha y trabajo en equipo-, y continuará trabajando en planificación urbana y proyectos de transporte que mejoren la calidad de vida, especialmente en zonas vulnerables y periféricas. Su enfoque busca articular acción legislativa con cercanía al territorio, conectando teoría y realidad de calle para generar soluciones efectivas.

En su vida personal, está casado y destaca el apoyo de su esposa, con quien decidió no tener hijos, enfocando su energía en labor social y formación de liderazgo y habilidades ciudadanas en otros.

Es un hombre de fe y reflexión. Cree en Dios y en que cada persona tiene una misión de ser, más que de figurar. Reflexiona sobre la pequeñez del ser humano en el mundo y considera que la vida consiste en enfrentar retos, evolucionar y aportar al entorno desde lo que somos, sin buscar perfección ni prometer utopías.

Fuera de su labor política, es melómano, amante de salsa y reggae, lector curioso y viajero. Disfruta conversaciones profundas y conocer a la gente, sin importar su estatus. Cree que la política se aprende caminando la ciudad, dialogando y conectando con quienes la habitan.

Barrio por barrio, conversación por conversación, la política es para él una herramienta de servicio, cercanía y transformación, no de poder ni vanidad. Con acción, empatía y compromiso, cree que la ciudad puede cambiar desde el contacto directo con la gente, haciendo de la política un instrumento real para mejorar la vida de las personas.

Crónica escrita por Doris Santa Fe