Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la Presidencia de la República.

En el video se observa a los precandaditos Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, anunciar la decisión ratificando el 1 de diciembre como la fecha en la que se conocerá el nombre del ganador de la encuesta.

«Hemos tomado la decisión, Héctor Olimpo da un paso al costado, le deseamos mucha suerte en este camino, pero nosotros hemos ratificado los acuerdos que hicimos con el país», indicó el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

El 1 de diciembre la Fuerza de las Regiones tendrá candidato único a la Presidencia, respetando los acuerdos pactados. Hoy ratificamos que este equipo continuará recorriendo el país y trabajando en la unidad por Colombia. 🇨🇴💪🏼 pic.twitter.com/AnYqcOkH4N — lafuerzadelasregiones (@fuerzaregiones) November 14, 2025

En diálogo con Confidencial Noticias, el exgobernador, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que el solo estaba pidiendo que se dialogara un poco más con los territorios, y dijo además que el próximo martes 18 de noviembre anunciará su paso a seguir.