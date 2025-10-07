El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república.

«Mi invitación a los ciudadanos es para que nos acompañen en esta cruzada por la recuperación de Colombia», dijo el precandidato en un video publicado en su cuenta de X.

Al igual que Felipe Córdoba, el exministro del Interior, Daniel Palacios, también dijo estar dispuesto a participar de esta consulta que permitiría escoger un candidato único que pueda competirle al elegido por el petrismo.

