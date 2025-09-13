Ir al contenido principal

La senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, califica el contenido de la ponencia que estudiará el Consejo Nacional Electoral como un intento por detener el avance del Pacto Histórico.

¿Qué alternativas han explorado los congresistas de la Colombia Humana que tienen aspiraciones a futuro, para no quedar por fuera del juego electoral?

Gloria Flórez: Aún no hay un fallo definitivo; apenas se ha conocido una ponencia que será discutida por la sala plena del Consejo Nacional Electoral, la cual presenta varios vacíos.

Pero deben prepararse también para una posible decisión que no les sea favorable.

Gloria Flórez: Colombia Humana está más viva que nunca. Es un movimiento fortalecido, con 16 mil afiliados y una decisión inequívoca de continuar participando dentro del Pacto Histórico. Seguiremos firmes en ese propósito.

Desde el petrismo creen que se trata de un intento por frenar al Pacto Histórico. ¿Comparte esta postura?

Gloria Flórez: Consideramos que sí hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico. Este es un proceso complejo, ya que es la primera vez que partidos de izquierda como Colombia Humana y el Polo Democrático se fusionan. Confiamos en que, mediante la movilización ciudadana y las acciones jurídicas, lograremos que se otorgue la personería jurídica.

¿Esto significa entonces que van a convocar a la movilización ciudadana para presionar una decisión favorable?

Gloria Flórez: Significa que el 26 de octubre nos encontraremos en la consulta popular.

