El exgobernador de Sucre y exviceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, inscribió su candidatura a la presidencia de la república ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con de más de 1.600.000 firmas.

Héctor Olimpo aseguró que esta candidatura no se origina en acuerdos políticos ni en cálculos de élites, sino en las voces del territorio.

“Esta campaña nació en las regiones. Nació en los jóvenes, en las mujeres cuidadoras, en los campesinos, en los emprendedores y en quienes sienten que a Colombia le robaron la O: la O de Oportunidades, la O de Orden y la O de Optimismo. Y en millones de colombianos que como yo quieren recuperar el país”.

El gobernador aseguró que su candidatura seguirá pese a su salida de la coalición La Fuerza de las Regiones.

“Las coyunturas pasan, los proyectos quedan. La causa de las regiones está por encima de cualquier diferencia política. Y este 1.6 millón de firmas demuestra que Colombia está pidiendo, a gritos, un liderazgo que huela más a región», afirmó.

Con su movimiento, Colombia Diferente, iniciará esta semana una gira por las siete regiones del país para presentar su propuesta de gobierno basada en autonomía, seguridad, productividad, innovación y reconstrucción de la confianza.