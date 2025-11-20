Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado

La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno.

En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria, quien estará a la cabeza de los candidatos de este grupo político. Ingrid Betancourt pidió será el número 10.También estará el exsubintendente de la Policía, John Frank Pinchao.

Según reza en el comunicado de prensa del partido Verde Oxigeno, esta lista está integrada por un grupo de colombianos con diferentes profesiones, interesados en trabajar por el país.

Nota recomendada: «Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo



La lista será cerrada y es integrada además por Óscar Ortiz; Beatriz Uribe Botero; Silverio Gómez Carmona; Deisy Doreli Guanaro; Óscar Horacio Franco; Julia Gutiérrez de Piñeres Jalilie; Germán Antonio Marmolejo Rentería; Luis Jaime Salgar Vegalara y Ana Eloisa Zuñiga.