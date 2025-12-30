Ir al contenido principal

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %.

A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de adaptar el salario mínimo al salario vital estipulado en la Constitución y aumentar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en un 23 %, el Gobierno y el presidente Petro profundizan conquistas sociales esenciales.

“Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas. Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para una vida digna”, señaló.

Añadió además que esta medida “reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política”.

Cepeda considera que con esta medida se dinamiza el comercio y se estimula el crecimiento económico sostenible.

“Aunque ahora, en época electoral, la extrema derecha pretende presentarse como partidaria de la justicia social, la realidad es que siempre ha aplicado las fórmulas más mezquinas del neoliberalismo. El bienestar de los trabajadores contribuye al desarrollo de la economía en su conjunto y no es incompatible con el bienestar empresarial”, puntualizó.

