Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta del Frente por la Vida

Con una votación 6 -4, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó el impedimento del senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, para participar en la consulta interpartidista del mes de marzo.

En contra de la participación de Cepeda los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal); Alvaro Hernán Prada (Centro Democrático); Cristian Quiróz (Alianza Verde); Maritza Martínez (Partido de ‘la U’), Alfonso Campo (Conservador); y el conjuez Hollman Ibáñez.

A favor votaron Fabiola Márquez (Pacto Histórico); Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico); Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres); y el conjuez Alberto Rojas.

En la discusión ganó la tesis que expone que Iván Cepeda al participar en la consulta de octubre de 2025, quedó habilitado para ir a la primera vuelta presidencial.

De esta manera en la consulta del Frente por la Vida participarán, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Está pendiente la decisión sobre el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

