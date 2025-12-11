En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir en el poder cuatro años más, Confidencial Noticias dialogó con el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, sobre el panorama político actual y el proceso que se vive al interior de la colectividad para definir a su candidato para primera vuelta. Esto respondió:

Senador Iván Cepeda, acaba de pasar un debate en donde no quedó claro si el reclamo era al Estado por dejarse infiltrar por la ilegalidad o estaba dirigido a usted

Iván Cepeda: Yo no voy a entrar en ese tipo de dinámicas. Hay unas autoridades judiciales e investigativas, que investiguen y aclaren.

Se viene la campaña en la que usted va a liderar la candidatura de la izquierda, ¿Irá directamente a la primera vuelta sin alianzas ni consultas?

Iván Cepeda: Yo he dicho que voy hacia una consulta que va a tener lugar el 8 de marzo entre distintas fuerzas que integramos un frente progresista. En ese momento definiremos cuál es el candidato de ese frente para ir a la primera vuelta, eso ha quedado claro desde el comienzo cuando hicimos la consulta del 26 de octubre.

¿Quiere decir entonces que usted está decidido a ir a esa consulta del Frente Amplio?

Iván Cepeda: Nunca se ha puesto en duda, ni siquiera se ha contemplado otra posibilidad

Dice el candidato Juan Fernando Cristo que él no sabe qué es ese Frente Amplio y que espera hablar con ustedes para definir qué es y cuáles son esos parámetros. ¿Él ya se reunió con ustedes?

Iván Cepeda: Sí, hemos tenido conversaciones y eso se va a ir definiendo como parte de una dinámica de construcción colectiva, así que nadie tiene la verdad sobre algo que estamos en proceso de construir. Lo que es claro es que el Pacto Histórico tiene un programa y va a defenderlo en cualquier circunstancia.

Si usted es el candidato del Pacto Histórico y del Frente Amplio que va a primera vuelta ¿Con qué programas del gobierno de Gustavo Petro se quedaría y defendería?

Iván Cepeda.: Nosotros vamos a defender el programa del Pacto Histórico pero hay que actualizarlo, por supuesto. Hay asuntos que hemos ido avanzando en los cuales hay logros concretos… en materia de lucha contra la pobreza, de reforma agraria, hay avances en los procesos de diálogo, en mesas de negociación, hay avances en lo que tiene que ver con nuestras relaciones exteriores. Hay avances en materia de reforma pensional y laboral… Todo eso lo vamos a conservar y a profundizar.

Ahora, introduciremos énfasis en asuntos que creemos que, o no están desarrollados o a mi modo de ver hay que corregir. Como la corrupción por ejemplo. He planteado claramente un programa de lucha contra la corrupción que he esbozado ya en una propuesta que está para el conocimiento público y que se llama ‘Las tres revoluciones para una Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

¿Seguirá apostándole a la paz?

Iván Cepeda: Totalmente, nunca ha estado en duda tampoco.

