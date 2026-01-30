Ir al contenido principal

La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida.

En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el abrebocas para será una coalición de “centroizquierda donde tenga lugar el reformismo moderno, la social democracia y el liberalismo del siglo XXI”.

“Vamos al Frente por la Vida con nuestras banderas, con coincidencias y también con granos diferencias con los voceros de la izquierda de esta coalición, que serán dirimidas en las urnas el próximo 8 de marzo. Vamos a dar el batacazo y vamos ganar esa consulta para liderar esa coalición”, afirmó.

Dijo además que una de los acuerdos logrados es que no se hable de Asamblea Nacional Constituyente.

hoy la constituyente es inviable, inoportuna, inconveniente en medio de este clima de polarización, esa es la posición de En Marcha y esa posición fue respetada por todos los sectores de la coalición», indicó.

PORTADA

El ministro de Defensa advierte los riesgos electorales por grupos violentos

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de…
Los delitos por los que Pipe Tuluá deberá responder en los EE.UU.

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia y del Derecho (e) confirmó la decisión de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico. El alto…
Petro insta a Donald Trump a comprobar la lucha de Colombia contra el narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la «capacidad y disposición a la cooperación» de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada…
Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop

| Alejandro Poveda | , ,
Daniel Felipe Briceño Montes, conocido más popularmente como Daniel Briceño o incluso como ‘el policía del SECOP (Sistema Público de Contratación)’’ ha sabido cultivar muy bien un nicho electoral inconforme con el derroche, el abuso de poder y una política…
Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
