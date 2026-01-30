La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida.

En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el abrebocas para será una coalición de “centroizquierda donde tenga lugar el reformismo moderno, la social democracia y el liberalismo del siglo XXI”.

“Vamos al Frente por la Vida con nuestras banderas, con coincidencias y también con granos diferencias con los voceros de la izquierda de esta coalición, que serán dirimidas en las urnas el próximo 8 de marzo. Vamos a dar el batacazo y vamos ganar esa consulta para liderar esa coalición”, afirmó.

Dijo además que una de los acuerdos logrados es que no se hable de Asamblea Nacional Constituyente.

hoy la constituyente es inviable, inoportuna, inconveniente en medio de este clima de polarización, esa es la posición de En Marcha y esa posición fue respetada por todos los sectores de la coalición», indicó.

