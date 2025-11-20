La coalición de exmandatarios locales conocida como la Fuerza de las Regiones decidió que Aníbal Gaviria será quien busque la presidencia de la república.

Esto, luego de conocerse la decisión del exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien dio un paso al costado invitando a sus compañeros de causa a no desintegrar la iniciativa.

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, también declinó su aspiración dejando al exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, como el único candidato que continúa en la búsqueda del primer cargo del país.

Nota recomendada: Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

Gaviria dio las gracias a sus compañeros por la confianza otorgada, invitándolos a no desfallecer en la intención de dar una voz a las regiones y continuar juntos en la búsqueda de una mayor descentralización de los recursos y las decisiones.

«Gracias a todos los alcaldes y gobernadores 2020-2023 que han hecho explícito su apoyo”, dijo el exmandatario», escribió el exmandatario en su cuenta de X.