La candidata presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de mayo.

Claudia López ha dialogado con el exministro, Juan Fernando Cristo, lo mismo que con el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, y se encuentra a la espera de una respuesta definitiva. En este grupo cabría además el excanciller, Luis Gilberto Murillo.

Según lo ha expresado la aspirante presidencial, la idea es que así como la derecha y la izquierda han llegado a un acuerdo para definir un solo nombre que los represente en la competencia por la presidencia de la república, es justo que quienes no se encuentren en los extremos de la política en Colombia tengan la misma opción.

Nota recomendada: La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López











