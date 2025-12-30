El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos inmediatos, no responde a la realidad de un país que no está creciendo. Advirtió que los pequeños y medianos empleadores no tendrán cómo asumir estos mayores costos, lo que podría traducirse en un aumento del desempleo y de la informalidad laboral.

El exministro señaló que esta decisión empujará a miles de trabajadores hacia empleos sin prestaciones ni derechos laborales, profundizando las brechas de desigualdad. Además, alertó que un incremento desmedido del salario mínimo ejerce presión sobre la inflación y las tasas de interés, afectando de manera especial a los sectores más vulnerables de la población.

“Gustavo Petro está utilizando el salario mínimo como una herramienta política para ganar votos, sin medir los costos reales para el país. Este tipo de decisiones le hacen un gran daño a Colombia y a su democracia”, concluyó.

