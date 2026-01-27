Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no sentirse conforme con las explicaciones dadas.

“Tras horas de debate de control al Gobierno Nacional en la Plenaria del Senado por el decretazo de «emergencia» económica planteé algunas conclusiones, di por insatisfactorias las respuestas dadas por el Ejecutivo y recomendé al Ministerio de Hacienda y otros ministerios presentes apostar por la reducción de gastos, replantear políticas al interior de cada cartera y no insistir con medidas arbitrarias e inconvenientes que en nada benefician a los colombianos”, aseguró Motoa.

El congresista recordó durante el debate que las crisis invocadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad, salud y finanzas públicas no son sobrevinientes, imprevisibles ni excepcionales. Por el contrario, se trata de problemáticas estructurales, ampliamente diagnosticadas y agravadas por decisiones u omisiones del propio Ejecutivo.

“Pretender encuadrarlas dentro de un estado de excepción constituye una desnaturalización de la figura constitucional de la emergencia y un uso indebido de las facultades extraordinarias”, aseguró Motoa.

El congresista explicó que la operación de venta directa de cerca de $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) refuerza la percepción de improvisación fiscal y debilidad en la planeación económica.

“La ausencia de un proceso competitivo, la opacidad inicial frente a la identidad del comprador, la concentración de la colocación en un único inversionista extranjero y la aceptación de tasas de interés extraordinariamente altas evidencian no sólo tensiones severas de caja, sino una preocupante disposición del Gobierno Nacional a sacrificar el interés público en favor de soluciones rápidas y costosas”, explicó.

Durante la sesión intervinieron los ministros de Hacienda (Germán Ávila), Interior (Armando Benedetti), Defensa (Pedro Sánchez) y Salud (Guillermo Jaramillo).

Nota recomendada: Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica