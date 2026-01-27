Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no sentirse conforme con las explicaciones dadas.

“Tras horas de debate de control al Gobierno Nacional en la Plenaria del Senado por el decretazo de «emergencia» económica planteé algunas conclusiones, di por insatisfactorias las respuestas dadas por el Ejecutivo y recomendé al Ministerio de Hacienda y otros ministerios presentes apostar por la reducción de gastos, replantear políticas al interior de cada cartera y no insistir con medidas arbitrarias e inconvenientes que en nada benefician a los colombianos”, aseguró Motoa.

El congresista recordó durante el debate que las crisis invocadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad, salud y finanzas públicas no son sobrevinientes, imprevisibles ni excepcionales. Por el contrario, se trata de problemáticas estructurales, ampliamente diagnosticadas y agravadas por decisiones u omisiones del propio Ejecutivo.

“Pretender encuadrarlas dentro de un estado de excepción constituye una desnaturalización de la figura constitucional de la emergencia y un uso indebido de las facultades extraordinarias”, aseguró Motoa.

El congresista explicó que la operación de venta directa de cerca de $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) refuerza la percepción de improvisación fiscal y debilidad en la planeación económica.

“La ausencia de un proceso competitivo, la opacidad inicial frente a la identidad del comprador, la concentración de la colocación en un único inversionista extranjero y la aceptación de tasas de interés extraordinariamente altas evidencian no sólo tensiones severas de caja, sino una preocupante disposición del Gobierno Nacional a sacrificar el interés público en favor de soluciones rápidas y costosas”, explicó.

Durante la sesión intervinieron los ministros de Hacienda (Germán Ávila), Interior (Armando Benedetti), Defensa (Pedro Sánchez) y Salud (Guillermo Jaramillo).

Nota recomendada: Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que…
Siga leyendo

La dura respuesta de Nubia Stella Martínez a Lafaurie

| Confidencial Noticias | , ,
Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático respondió a través de una carta los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix…
Siga leyendo

¿Benedetti alista maletas rumbo a la campaña de Iván Cepeda?

| Periodista Infiltrado | , ,
Corre el rumor de la posible salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República. Benedetti negó a través de su cuenta de X que esté pensando en respaldar campañas…
Siga leyendo

Roy Barreras impone meta de 8 millones de votos para la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha. Roy Barreras elevó la expectativa de participación para…
Siga leyendo

Claudia López insiste en su invitación a Fajardo para integrar una tercera consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a insistir en su invitación a Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage, para conformar una tercera consulta que elija un candidato de centro el próximo 8 de…
Siga leyendo