El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional Electoral quien debe resolver la duda si está o no está habilitado para participar en esta elección.

Quintero tendrá hasta el 16 de noviembre para adelantar la recolección de firmas para inscribir su movimiento, al que llamará con el nombre de Independientes, según dijo.

“Lo que hará la Registraduría es trasladar esa solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano de inspección y vigilancia de los partidos y organizaciones políticas, para que le digan a la Registraduría si hay lugar o no a tramitar esa solicitud, por ejemplo, de firmas o de inscripción para cualquier otro proceso”, afirmó el registrador Penagos.

La duda persiste porque Daniel Quintero apareció en la reciente consulta del Pacto Histórico en donde, a pesar de su dimisión días antes, obtuvo más de 116 mil votos.

Nota recomendada: Las mayores votaciones para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado











