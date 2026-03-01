El candidato del Partido En Marcha durante su visita a la ciudad de Cartagena durante sus últimos eventos de campaña política en plaza pública, destacó el avance de la heroica durante este período.

Dijo además que lleva muchos años visitando los sectores más deprimidos de Cartagena y que durante su gestión como senador y como ministro del Interior, ha ayudado a superar los problemas que durante décadas han padecido sus comunidades.

Cristo aprovechó su intervención para lanzar uno que otro dardo a las directivas del Partido Liberal a quienes señaló de abandonar las causas sociales que durante muchos años defendió esta colectividad, lo que según el, le llevó a separarse para crear el movimiento En Marcha.

Juan Fernando Cristo prometió que de llegar a la presidencia de la república trabajará por la transformación de la sociedad colombiana.

