Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así el ambiente no le es favorable.

El documento radicado para discusión en la Sala Plena del CNE explica que la consulta de octubre de 2025 en la que participó Cepeda junto a Carolina Corcho y Daniel Quintero, fue una consulta partidista y no interpartidista. Así las cosas, el candidato del Pacto Histórico estaría habilitado para ingresar a la Consulta del mes de marzo.

es preciso advertir que el precandidato Iván Cepeda Castro, en principio, pretendió participar en la consulta celebrada el 26 de octubre bajo el partido político «Movimiento Político Pacto Histórico». No obstante, como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas en una etapa previa y encontrándose próxima la realización de una consulta de carácter popular, las organizaciones políticas involucradas se vieron compelidas a actuar de manera diligente, eficaz y jurídicamente viable. En ese contexto, el aval para dicha consulta fue otorgado por el entonces Partido Polo Democratico Alternativo”, indican.

Fuentes de Confidencial Noticias en el CNE, indican que la votación estaría 7 en contra de Cepeda y 2 a favor. Se espera un pronunciamiento definitivo.

La campaña del candidato Iván Cepeda anunció la radicación de una tutela en el caso de que el fallo no le sea favorable.

Nota recomendada: Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Roscograma familiar en la Presidencia de la República?

| Confidencial Noticias | ,
Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República. De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo…
Siga leyendo

Clara López inscribió su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
Siga leyendo

¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?

| Confidencial Noticias | , ,
Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…
Siga leyendo

Juan Carlos Pinzón invita a los votantes de Fajardo y de de La Espriella para que voten por el

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón invitó a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella a unirse alrededor de las mismas causas votando por él en la Gran Consulta. “Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que…
Siga leyendo

Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda

| Confidencial Noticias | , ,
La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida. En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el…
Siga leyendo