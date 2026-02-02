La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así el ambiente no le es favorable.

El documento radicado para discusión en la Sala Plena del CNE explica que la consulta de octubre de 2025 en la que participó Cepeda junto a Carolina Corcho y Daniel Quintero, fue una consulta partidista y no interpartidista. Así las cosas, el candidato del Pacto Histórico estaría habilitado para ingresar a la Consulta del mes de marzo.

es preciso advertir que el precandidato Iván Cepeda Castro, en principio, pretendió participar en la consulta celebrada el 26 de octubre bajo el partido político «Movimiento Político Pacto Histórico». No obstante, como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas en una etapa previa y encontrándose próxima la realización de una consulta de carácter popular, las organizaciones políticas involucradas se vieron compelidas a actuar de manera diligente, eficaz y jurídicamente viable. En ese contexto, el aval para dicha consulta fue otorgado por el entonces Partido Polo Democratico Alternativo”, indican.

Fuentes de Confidencial Noticias en el CNE, indican que la votación estaría 7 en contra de Cepeda y 2 a favor. Se espera un pronunciamiento definitivo.

La campaña del candidato Iván Cepeda anunció la radicación de una tutela en el caso de que el fallo no le sea favorable.

