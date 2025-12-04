Quienes están promoviendo la convocatoria a la consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, no están muy contentos con la idea del excongresista Roy Barreras de invitar al excandidato presidencial y opositor del gobierno de Gustavo Petro, Miguel Uribe Londoño, a integrar el partido La Fuerza de la Paz.

Aunque reconocen que cada fuerza política es autónoma en sus decisiones, hay quienes no estarían de acuerdo en aparecer en la foto con Uribe Londoño con quien no comparten ni su visión de país, ni sus posturas políticas.

Nota recomendada: Cámara aprueba iniciativa que previene el reclutamiento de mercenarios



En el Frente Amplio no ven al excandidato aceptando participar en un mismo equipo con quienes de alguna manera han sido cercanos al gobierno de Gustavo Petro, razón por la que califican como «absurda» la invitación de Roy Barreras, porque además se espera la participación del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta de marzo, quien no tiene la mínima simpatía con Uribe Londoño.