Cuando faltan seis meses para que culmine el primer periodo legislativo en el Senado de la República, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta hace un balance de los desafíos políticos a los que tuvo que enfrentarse, las tensiones estructurales del Congreso y la acérrima defensa de las reformas sociales del Gobierno Petro. Además, realizó una profunda reflexión sobre las dificultades de representar a La Guajira y al pueblo Wayuu en un escenario donde -según afirma-, “aún persisten prejuicios e incomprensiones profundas”.

Está a punto de finalizar su primer periodo en el Senado. ¿Le resultó grato el ejercicio legislativo?

Martha Peralta: Ha sido un trabajo profundamente exigente en esta primera experiencia en el Congreso de la República. No obstante, considero que hemos estado a la altura de los desafíos, de los retos inéditos y de las responsabilidades que asumimos al defender las reformas sociales: la pensional, la laboral y, por supuesto, la reforma a la salud, que seguimos respaldando con firmeza.

¿Se imaginaba un ritmo tan intenso o creyó que sería una labor más tranquila?

Martha Peralta: Jamás imaginé un ritmo tan vertiginoso. Lo que siempre he tenido claro es la necesidad de continuar trabajando para que en el Congreso prevalezcan voces que realmente quieran proteger y dignificar los derechos de la población más vulnerable, voces que aspiren a una justicia social auténtica para Colombia. Esa ausencia es palpable en esta corporación. Por eso el ambiente suele tornarse tenso: existe una polarización de intereses que enturbia el debate. Con todo, confiamos en que prevalezca la voluntad de la mayoría de la sociedad y no la inercia que a veces bloquea proyectos pensados para el bienestar común.

¿Usted proviene de La Guajira, una región que, incluso en el resto del país, sigue siendo bastante desconocida. ¿Qué tan complejo ha sido explicar que la dinámica de vida allí dista mucho de la bogotana?

Martha Peralta: Ha sido necesario derribar prejuicios muy arraigados. Algunos creen que por ser de un departamento como La Guajira, carecemos del conocimiento o la responsabilidad para abordar ciertos temas; otros asumen que, por pertenecer a un pueblo indígena, estamos condicionados o limitados. Sin embargo, nos hemos preparado y hemos cumplido con el país. Esa convicción es la que nos anima a aspirar nuevamente a un lugar en el Congreso.

¿Y sus colegas comprendieron esas diferencias culturales y territoriales?

Martha Peralta: Existe una ignorancia profunda sobre las formas de vida de nuestras comunidades. A veces consideran que, por ser indígenas, debemos adaptarnos a moldes ajenos: incluso han pretendido despojarnos de nuestra identidad sugiriendo cómo debemos vestir. Resulta incómodo para algunos que una mujer indígena como yo, con manta y sombrero, ocupe un escaño y ejerza una vocería activa en el Congreso. Ese malestar revela un desconocimiento de las realidades territoriales; muchos no salen de Bogotá ni del escritorio.

¿Logró transmitir que las soluciones para el país no deberían pensarse únicamente desde Bogotá?

Martha Peralta: Sí, y cada vez hay más consciencia de ello. La ciudadanía demanda líderes arraigados en los territorios, que conozcan de primera mano las dificultades de las comunidades y que legislen desde la empatía y la humanidad. Esa proximidad con la gente transforma la manera de entender el país.

Su nombre estuvo involucrado en varias controversias públicas. ¿Cómo queda ese capítulo tras el cierre del periodo y cómo piensa enfrentarlo hacia adelante?

Martha Peralta: Me siento absolutamente tranquila. No tengo ninguna investigación formal en mi contra. Existen indagaciones preliminares, lo cual es natural en este oficio, especialmente cuando se tocan intereses de grandes gremios económicos que resisten los cambios. Pero aquí seguimos. Hemos sido firmes; he llevado mi manta con orgullo, y continuaré adelante sin titubeos.

Nota recomendada: Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña