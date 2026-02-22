Ir al contenido principal

El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, en entrevista para Confidencial Noticias, da su punto de vista sobre los últimos acontecimientos de la política nacional, expresando su preocupación por la fuerte polarización que vive el país.

Cuenta además los detalles de lo que sucedió alrededor de su elección como cabeza de lista del partido Alianza Verde, en donde hubo congresistas que se opusieron como Angélica Lozano y Jota Pe Hernández.

Con su particular estilo dice que lo han criticado por su edad, a lo que el jocosamente responde que no va al Senado de la República a hacer aerobicos.

Alejandro Poveda

[email protected]
Más contenido del autor

