La coalición integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso anunciaron el nombre de quien será la cabeza de lista al Senado de la República.

La persona elegida no fue ni la actual representante a la cámara, Jennifer Pedraza, ni el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Este lugar lo ocupará el actual primer vicepresidente de la Cámara, Juan Sebastián Gómez.

Nota recomendada: ¿Por qué se relaciona a la vicepresidenta Francia Márquez con las disidencias?



La decisión se anunció luego de un encuentro sostenido entre los dirigentes políticos, Carlos Guevara, de Mira; Jorge Robledo, de Dignidad y Compromiso; y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo.

En la cita se decidió además que la representante a la cámara, Jennifer Pedraza, será la número 100 y el excongresista, Jorge Robledo, ocupará el puesto 10. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria no estará en esta lista.