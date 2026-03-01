Paloma Valencia cierra su campaña con dardos a Petro y Cepeda

En su cierre de campaña, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia recorrió las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, reivindicó el discurso en favor de la seguridad y recordó varios de los logros de los gobiernos Pastrana, Uribe y Santos.

Paloma Valencia prometió trabajar no por la seguridad y el orden público y además rescatar programas que desde su punto de vista se han abandonado como el programa Familias en Acción.

Dijo además que su problema no es con los colombianos que creen en Gustavo Petro, sino con el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Prometió además la reducción de ministerios y la nómina estatal para según ella, liberar recursos y ayudar a las personas de la tercera edad.

Nota recomendada: «Los encuestadores saben manipular encuestas, yo sé ganar elecciones»: Roy Barreras











